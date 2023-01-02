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الصومال: نتطلع لتسلم الأمن كاملاً من «أتميس» في 2024

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود
3 يناير 2023 01:05

مقديشو (الاتحاد)

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أعرب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، عن تطلع بلاده إلى دحر الإرهابيين، وتسلم مهام الأمن بالكامل من قوات حفظ السلام الأفريقية الانتقالية «أتميس» في عام 2024.
وقال شيخ محمود في خطاب بمناسبة العام الجديد، إن بلاده تتطلع في 2024 إلى دحر الإرهابيين وتسلم مهام الأمن بالكامل من قوات حفظ السلام الانتقالية.
وأضاف، أن «الحكومة الصومالية ستعزز العمليات العسكرية ضد حركة الشباب بالتعاون مع العشائر المسلحة في العام الجديد من أجل تحرير البلاد من الإرهابيين».
وتابع: «الحكومة ستعمل إلى جانب عمليات التحرير على تأهيل الجيش وتعزيز قدراته لتسلم الأمن من القوات الأفريقية (أتميس) في ديسمبر  2024».
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الرئيس الصومالي، أن نظامه «سيقوم بإعادة تشكيل البنية الاقتصادية في البلاد من أجل الانتقال من مرحلة الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم حتى يتمكن التجار من التعامل مع اقتصاديات العالم».
وأوضح أن الصومال بصدد الانتهاء من برامج إعفاء من الديون على البلاد، معرباً عن أمله الانتهاء من البرنامج في منتصف العام الحالي.
كما أعرب عن تطلع بلاده إلى الانضمام للتكتلات الاقتصادية في المنطقة والعالم، بما فيها «مجموعة شرق أفريقيا».

الصومال
الرئيس الصومالي
حسن شيخ محمود
مكافحة الإرهاب
قوات حفظ السلام
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