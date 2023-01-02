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مقتل 78 جندياً روسياً بقصف أوكراني في «دونيتسك»

جنود أوكرانيون يعدون قذائف مدفعية قبل إطلاقها باتجاه مواقع القوات الروسية (رويترز)
3 يناير 2023 01:05

عواصم (وكالات)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 63 جندياً روسياً قتلوا بعد أن ضرب الجيش من كييف نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات الروسية قرب منطقة دونيتسك بـ6 صواريخ «هيمارس» الأميركية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخين من نوع «هيمارس»، لكن 4 صواريخ أخرى برؤوس حربية شديدة الانفجار، أصابت نقطة الانتشار المؤقت المذكورة ما أدى إلى مقتل ٧٨ جندياً روسياً، وإصابة ١٣٦ آخرين مشددة على أنه سيتم تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لذوي وأقارب العسكريين القتلى.
من جانبها أعلنت أوكرانيا، أمس، أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط 40 طائرة مسيرة روسية شاركت في هجمات على مناطق مختلفة من أوكرانيا.
وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف أمس إن الكهرباء بالمدينة انقطعت بعد هجمات ليلية على منشآت البنية التحتية للطاقة، التي تعد الثالثة خلال أقل من 36 ساعة، حيث تواصل روسيا قصف كييف لليوم الثاني على التوالي بعد إطلاق وابل من الصواريخ على العاصمة ليلة رأس السنة وفي اليوم الأول من العام الجديد. وأشار إلى أن منشآت البنية التحتية للطاقة في كييف تعرضت لأضرار جراء الهجمات الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة.
وأضاف أن 40 طائرة مسيرة متفجرة «اتجهت نحو كييف» ليلا، وفقاً لقوات الدفاع الجوي، وتم تدميرها جميعاً.  وأوضح أن 22 طائرة مسيرة دمرت فوق كييف و3 في منطقة نائية بالمدينة و15 فوق المقاطعات المجاورة، بحسب الأسوشيتد برس. في هذا الصدد، دعا الأمين العام لحلف «الناتو» ينس ستولتنبرغ، أمس، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، قائلاً إن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، وإن الدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق.
وشدد الأمين العام لحلف الناتو على أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة، مؤكداً ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والاعتراف بأوكرانيا دولة أوروبية مستقلة وذات سيادة.

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