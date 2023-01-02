فنزويلا: مستعدون لتطبيع العلاقات مع واشنطن

كراكاس (وكالات)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الأول أنّ بلاده «مستعدّة تمامًا» لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتّحدة بعد أن قُطِعت في 2019.

وقال مادورو: «إنّ فنزويلا مستعدّة للتحرّك باتّجاه عمليّة لتطبيع العلاقات الدبلوماسيّة والقنصليّة والسياسيّة مع الولايات المتّحدة.

كانت حكومة مادورو قطعت علاقتها بالولايات المتّحدة في 2019، العام الذي اعترفت فيه إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب بخصمه خوان غوايدو رئيساً موقّتاً لفنزويلا، وفرضت واشنطن مجموعة عقوبات على كراكاس، بما فيها حظر استهدف النفط الفنزويلي.