روسيا تتهم كوسوفو بالتوجه نحو التصعيد

موسكو (وكالات)

اتهمت وزارة الخارجية الروسية، أمس، كوسوفو بالتوجه نحو التصعيد، وذلك بعدما طلب رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أمس الأول تعزيز وجود قوات الـ «ناتو» في بلاده في ظل التوترات الحالية. وأعربت الخارجية الروسية، عن قلقها من تطورات الوضع، وقالت إن على الغرب الضغط على كوسوفو، وإجبارها على التخلي عن خططها العدائية والوفاء بالتزاماتها.

وروسيا، التي لا تعترف بسلطات كوسوفو، هي حليفة لصربيا التي بدورها لا تعترف باستقلال كوسوفو.

وجاء الاتهام الروسي لكوسوفو عقب اندلاع توتر شمال كوسوفو، ففي 10 ديسمبر الماضي أقامت مجموعة من الأقلية الصربية حواجز بواسطة شاحنات احتجاجاً على توقيف سلطات كوسوفو شرطياً صربياً سابقاً للاشتباه في ارتكابه أعمالاً إرهابية.