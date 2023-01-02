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العقل المدبر لإزالة جدارية بانكسي يواجه حكماً بالسجن 12 عاماً

من أوكرانيا
2 يناير 2023 23:16

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن الشخص الذي يشتبه في أنه العقل المدبر لإزالة جدارية الفنان بانكسي في بلدة أوكرانية قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاماً إذا ثبتت إدانته.
وقال مسؤولون، إن العمل الفني الذي يصور امرأة ترتدي معطفاً وتضع قناع غاز وتحمل مطفأة حريق انتُزع من جدار في بلدة هوستوميل في الثاني من ديسمبر.
وأعلنت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الرجل الذي تعتقد أنه دبر العملية تلقى "إخطار اشتباه".
وقال بيان الوزارة، إن قيمة جدارية الفنان البريطاني الشهير قدرت بأكثر من تسعة ملايين هريفنيا (243900 دولار).
وأضاف "حاول المجرمون نقل رسم الجرافيتي هذا بمساعدة ألواح خشبية ومادة البولي إيثيلين".
ومضت الوزارة تقول "بفضل اهتمام المواطنين، تمكنت الشرطة وقوى الأمن الأخرى من اعتقال المجرمين".
وتم استرداد اللوحة الجدارية.

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المصدر: وكالات
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