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قطر تلزم القادمين من الصين باختبار سلبي لـ«كورونا»

أرشيفية
2 يناير 2023 22:02

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية اليوم الاثنين إن قطر ستطلب من جميع المسافرين القادمين من الصين اعتبارا من غد الثلاثاء تقديم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 في غضون 48 ساعة من المغادرة.

وأضافت الوكالة أن شرط الاختبار مفروض على جميع المسافرين بغض النظر عن موقفهم من التطعيم.

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المصدر: وكالات
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كورونا
الصين
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