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روسيا تعلن مقتل 63 من جنودها شرقي أوكرانيا

روسيا تعلن مقتل 63 من جنودها شرقي أوكرانيا
2 يناير 2023 17:38

 قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن 63 من جنودها قتلوا في ضربة صاروخية أوكرانية على موقع مؤقت لاستضافة المجندين في بلدة ماكيفكا في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. 

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المصدر: وكالات
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