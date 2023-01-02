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اصطدام مروحيتين في أستراليا.. قتلى وجرحى وتناثر الحطام
أرشيفية
2 يناير 2023 17:20
أعلنت السلطات الأسترالية أن طائرتين مروحيتين اصطدمتا في الجو الاثنين، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في منطقة غولد كوست السياحية الأسترالية.
وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وأظهرت لقطات تلفزيونية دوارات طائرة مروحية على ساحل رملي على بعد بضعة أمتار من الشاطئ. وفي مكان قريب انقلبت إحدى المروحيتين على الرمال، وفقاً لإذاعة «اي بي سي» ABC العامة.
وبدت المروحية الأخرى سليمة إلى حد كبير في موقع الحادث بالقرب من منتزه سي وورلد ذي الطابع البحري.
وقال المفتش غاري ووريل من شرطة كوينزلاند إن الطائرتين «اصطدمتا» وتحطمت إحداهما، في حين حطت الأخرى «على الشاطئ الرملي بجوار منتزه سي وورلد».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «قضي أربعة أشخاص اليوم جراء ذلك» و«ثلاثة آخرون في حالة حرجة في المستشفى».
ولم يُعرف سبب التصادم، لكن يبدو أن مروحية كانت تقلع، بينما كانت الأخرى تهبط، بحسب ووريل.
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