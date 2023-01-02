الثلاثاء 3 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

اصطدام مروحيتين في أستراليا.. قتلى وجرحى وتناثر الحطام

أرشيفية
2 يناير 2023 17:20

أعلنت السلطات الأسترالية أن طائرتين مروحيتين اصطدمتا في الجو الاثنين، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة في منطقة غولد كوست السياحية الأسترالية.

وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دوارات طائرة مروحية على ساحل رملي على بعد بضعة أمتار من الشاطئ. وفي مكان قريب انقلبت إحدى المروحيتين على الرمال، وفقاً لإذاعة «اي بي سي» ABC العامة.

وبدت المروحية الأخرى سليمة إلى حد كبير في موقع الحادث بالقرب من منتزه سي وورلد ذي الطابع البحري.

وقال المفتش غاري ووريل من شرطة كوينزلاند إن الطائرتين «اصطدمتا» وتحطمت إحداهما، في حين حطت الأخرى «على الشاطئ الرملي بجوار منتزه سي وورلد».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «قضي أربعة أشخاص اليوم جراء ذلك» و«ثلاثة آخرون في حالة حرجة في المستشفى».

ولم يُعرف سبب التصادم، لكن يبدو أن مروحية كانت تقلع، بينما كانت الأخرى تهبط، بحسب ووريل.

 

أخبار ذات صلة
وفاة 4 أشخاص بعد اصطدام مروحيتين بالقرب من مدينة ملاهي في أستراليا
أستراليا تفرض على القادمين من الصين اختبارات سلبية لكورونا
المصدر: وكالات
اصطدام مروحيتين أميركيتينملاحقة في فونيكس
أستراليا
آخر الأخبار
«دروس تحكيمية» للاعبي «الأبيض» في البصرة
الرياضي
«دروس تحكيمية» للاعبي «الأبيض» في البصرة
اليوم 17:00
شباب الأهلي في صدارة «سلة آسيا» بـ «العلامة الكاملة»
الرياضي
شباب الأهلي في صدارة «سلة آسيا» بـ «العلامة الكاملة»
اليوم 17:00
صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد
الرياضي
صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد
اليوم 16:30
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينشئ أول منصة لدعم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
اليوم 16:28
الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»
الرياضي
الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©