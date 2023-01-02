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هجوم جوّي جديد على كييف.. والمدينة تغرق في الظلام

من العاصمة كييف
2 يناير 2023 16:50

استهدف هجوم جوّي جديد العاصمة الأوكرانية كييف فجر الاثنين، ما استدعى إعلان حال التأهّب قبل رفعها بعد بضع ساعات، وذلك عقب عشرات الضربات الروسية قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرةً أوقعت خمسة قتلى على الأقلّ وعشرات الجرحى.

وخاطب رئيس الإدارة العسكريّة في كييف سيرغي بوبكو السكّان عبر تلغرام فقال: «ابقوا في الملاجئ!».

وأضاف: «الدفاعات الجوية مشغّلة (...) لحقت أضرار بشرفات ونوافذ ناطحة سحاب» في شمال شرق المدينة.

ورُفعت حال التأهّب بعد ثلاث ساعات تقريباً.

من جانبه، قال مسؤول الإدارة العسكريّة الإقليميّة أوليكسي كوليبا إن «الروس أطلقوا عدة أسراب من المسيّرات»، موضحاً أن الضربات كانت تستهدف «بنى تحتية أساسية».

وأعلن رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو أن شاباً يبلغ 19 عاماً أصيب بشظايا زجاج.

وأعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية الخاصة «دتيك» أن الهجوم ألحق «أضراراً» بالمنشآت التي تزوّد كييف بالكهرباء، ما أدى إلى انقطاع في التيار الكهربائي.

وأكدت شركة الكهرباء الوطنية «أوكرينيرغو» انقطاع التيار الكهربائي، مشيرةً إلى أن الوضع «تحت السيطرة تماماً».

 

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المصدر: وكالات
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