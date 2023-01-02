الثلاثاء 3 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة في الفلبين

تواصل جهود الإنقاذ في الفلبين
2 يناير 2023 15:03

ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء فيضانات وانزلاقات للتربة شهدتها الفلبين مؤخراً إلى 51 شخصا، وفق ما ذكر مسؤولون الاثنين، فيما توزّع السلطات المواد الغذائية على السكان الأكثر تضرراً.

وقد ترتفع حصيلة القتلى بشكل أكبر إذ ما زال عناصر الإنقاذ يبحثون عن 19 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد أكثر من أسبوع على هطول أمطار غزيرة على المناطق الواقعة في جنوب ووسط البلاد في نهاية الأسبوع التي تزامنت مع عيد الميلاد، وفق وكالة الكوارث الوطنية. 

وضربت أحوال الطقس الرديئة الدولة التي تعد 110 ملايين نسمة بينما كانت تستعد لعطلة عيد الميلاد.

واضطر أكثر من 270 ألف شخص للتوجه إلى مراكز إيواء طارئة بينما أغرقت الأمطار القرى الريفية وأدت إلى دمار أو تضرر أكثر من 4500 منزل وأتت على أكثر من 7000 هكتار من المحاصيل.

وبدلا من الاحتفال مع أحبائها، انشغلت آلاف العائلات بتنظيف المنازل والمتاجر بعدما انحسرت مياه الفيضانات.

وسُجل معظم القتلى في مقاطعة ميساميس أوكسيدنتال في جزيرة مينداناو الجنوبية حيث لقي 19 شخصا حتفهم غرقا أو جرّاء انزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار.

وتعد الفلبين من بين البلدان الأكثر عرضة لتداعيات التغيّر المناخي بينما يحذّر علماء من أن العواصف باتت أكثر شدّة مع ارتفاع درجات الحرارة في العالم.

أخبار ذات صلة
الفلبين.. آلاف المسافرين يعلقون في المطارات بسبب مشكلة تقنية
الفلبين: توقف الرحلات الجوية من وإلى مانيلا في يوم رأس السنة الجديدة
المصدر: وكالات
الفلبين
الفيضانات
آخر الأخبار
«دروس تحكيمية» للاعبي «الأبيض» في البصرة
الرياضي
«دروس تحكيمية» للاعبي «الأبيض» في البصرة
اليوم 17:00
شباب الأهلي في صدارة «سلة آسيا» بـ «العلامة الكاملة»
الرياضي
شباب الأهلي في صدارة «سلة آسيا» بـ «العلامة الكاملة»
اليوم 17:00
صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد
الرياضي
صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد
اليوم 16:30
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينشئ أول منصة لدعم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
اليوم 16:28
الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»
الرياضي
الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©