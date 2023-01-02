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وفاة 4 أشخاص بعد اصطدام مروحيتين بالقرب من مدينة ملاهي في أستراليا
وفاة 4 أشخاص بعد اصطدام مروحيتين بالقرب من مدينة ملاهي في أستراليا
2 يناير 2023 13:17
لقي أربعة أشخاص حتفهم وأًصيب ثلاثة بجروح خطيرة بعد حدوث تصادم في الجو بين مروحيتين بالقرب من متنزه "سي وورلد" الترفيهي في الساحل الذهبي في أستراليا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت شرطة كوينزلاند إنه بدا أن إحدى المروحيتين كانت تقلع والأخرى تهبط عندما وقع الحادث عصر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.
وناشد المكتب الأسترالي لسلامة النقل في بيان شهود العيان الإدلاء بإفادتهم وأرسل فريقا من المحققين لموقع الحادث.
وقالت هيئة البث الأسترالي إن إحدى المروحيتين وتحمل شعار "سي وورلد" تمكنت من الهبوط بنجاح، بينما يمكن رؤية حطام على جزيرة رملية صغيرة.
ولم تجب شركة فيلدج رودشو التي تدير مدينة الملاهي في ولاية كوينزلاند، على طلب عبر الهاتف للتعقيب تم تركه بعد ساعات العمل.
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المصدر: وكالات
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