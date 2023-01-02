الثلاثاء 3 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات

استئناف الرحلات في مطار دمشق الدولي
2 يناير 2023 11:26

أعلنت وزارة النقل السـورية، صباح الاثنين، عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم بحسب التوقيت المحلي.

يأتي هذا بعد ساعات من خروج مطار دمشق عن الخدمة بعد هجوم إسرائيلي، فجر الاثنين، أسفر عن مقتل عسكريين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

أخبار ذات صلة
10 أزمات تهدد العالم في 2023
أبناء «الدواعش».. قنابل موقوتة تهدد العالم
المصدر: وكالات
مطار دمشق الدولي
الرحلات الجوية
سوريا
آخر الأخبار
«دروس تحكيمية» للاعبي «الأبيض» في البصرة
الرياضي
«دروس تحكيمية» للاعبي «الأبيض» في البصرة
اليوم 17:00
شباب الأهلي في صدارة «سلة آسيا» بـ «العلامة الكاملة»
الرياضي
شباب الأهلي في صدارة «سلة آسيا» بـ «العلامة الكاملة»
اليوم 17:00
صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد
الرياضي
صالح عاشور مراقباً فنياً في مونديال اليد
اليوم 16:30
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينشئ أول منصة لدعم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
اليوم 16:28
الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»
الرياضي
الظاهري أول سائق إماراتي يخوض «تجربة المقعد الواحد»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©