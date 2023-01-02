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عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات
استئناف الرحلات في مطار دمشق الدولي
2 يناير 2023 11:26
أعلنت وزارة النقل السـورية، صباح الاثنين، عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم بحسب التوقيت المحلي.
يأتي هذا بعد ساعات من خروج مطار دمشق عن الخدمة بعد هجوم إسرائيلي، فجر الاثنين، أسفر عن مقتل عسكريين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
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المصدر: وكالات
مطار دمشق الدولي
الرحلات الجوية
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