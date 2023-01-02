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السعودية.. تحذير من أمطار غزيرة وتعليق الدراسة

السعودية.. تحذير من أمطار غزيرة وتعليق الدراسة
2 يناير 2023 10:27

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية لهذا اليوم، بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان، في حين تتأثر الرؤية الافقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك  والأطراف الشمالية من المملكة.

وأعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.
وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

وتشهد منطقة المدينة المنورة، استمراراً لهطول الأمطار التي تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة، مع تنبيه مركز الأرصاد الوطني لاستمرار هطول الأمطار خلال الساعات القادمة.

  • السعودية.. تحذير من أمطار غزيرة وتعليق الدراسة

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" مشاهد مختلفة للأجواء الماطرة التي تعيشها المدينة المنورة، مع استنفار مختلف الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة، لضمان انسيابية الحركة المرورية بالطرق والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه.

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المصدر: وكالات
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الأمطار الغزيرة
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