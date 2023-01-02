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إمبراطور اليابان يوجه أول تحية عامة بمناسبة العام الجديد منذ 2020

إمبراطور اليابان يوجه أول تحية عامة بمناسبة العام الجديد منذ 2020
2 يناير 2023 09:45

ألقى إمبراطور اليابان ناروهيتو اليوم الاثنين خطاباً بمناسبة العام الجديد ووجه أول تحية عامة للجماهير منذ ثلاث سنوات في الوقت الذي تخفف فيه البلاد من القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد -19 وسط زيادة في الإصابات في نهاية العام.

وقال ناروهيتو للحشد الذي كان يلوح بالأعلام عند القصر الإمبراطوري في طوكيو "انتشار فيروس كورونا كان صعبا على الجميع، لكنني سعيد جدا بأن أرحب بكم مرة أخرى".

وأضاف "نواجه العديد من الصعوبات، لكنني آمل أن تكون سنة جديدة يعمها السلام وجيدة للجميع، ومع بداية العام، أدعو الله أن يسعد الناس في اليابان وحول العالم".

وانضم إلى ناروهيتو (62 عاما) أفراد من العائلة منهم زوجته، الإمبراطورة ماساكو (59 عاما) ووالده الإمبراطور الفخري أكيهيتو البالغ من العمر 89 عاما والذي تنازل عن العرش في عام 2019. وشاركت ابنة الإمبراطور الأميرة إيكو لأول مرة، وفقا لوكالة البلاط الإمبراطوري.

واختير حوالي 9600 شخص، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات على مدار اليوم، عن طريق اليانصيب لحضور حدث العام الجديد وهو عدد أقل بكثير من عشرات الآلاف الذين يتجمعون عادة للتحية الملكية التقليدية.
ودخلت اليابان الموجة الثامنة من إصابات كوفيد-19 في نوفمبر عندما بدأت حالات الإصابة اليومية تتجاوز 100 ألف حالة.
ومنذ بداية الجائحة ، سجلت اليابان حوالي 30 مليون إصابة وما يقرب من 60 ألف وفاة.
ورفعت اليابان معظم القيود المفروضة على المسافرين إلى الخارج في أكتوبر في محاولة لإنعاش السياحة، لكنها قالت الشهر الماضي إنها ستطلب من القادمين من الصين الخضوع لاختبار عند وصولهم وذلك بعد الارتفاع الأخير في الحالات هناك. 

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المصدر: وكالات
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إمبراطور اليابان
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