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الأمطار الغزيرة تترك عشرات الآلاف من دون كهرباء في كاليفورنيا

غرق طرق في مقاطعة ساكرامنتو بالقرب من ويلتون ، كاليفورنيا
2 يناير 2023 08:55

تسببت الأمطار غير المسبوقة على ولاية كاليفورنيا الأميركية عشية رأس السنة الجديدة في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأشخاص، رغم ان الأمطار ساعدت في سد النقص الحاصل في إمدادات المياه التي استنفدت بشدة في الولاية.

وذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية أن السماء المشمسة يوم الأحد وفرت فترة راحة من هطول الأمطار، لكن عاصفة أخرى تندفع عبر غرب المحيط الهادئ ومن المتوقع أن تغرق كاليفورنيا في الأيام المقبلة. وتحمل شمال كاليفورنيا العبء الأكبر من أمطار يوم السبت الغزيرة.

وأدت الفيضانات المفاجئة إلى إغلاق الطرق الرئيسية جنوب ساكرامنتو يوم الأحد، بما في ذلك الطريق السريع .99 وظلت الكهرباء مقطوعة في صباح الأحد عن أكثر من 41 ألف عميل.

وعلى الرغم من أن انتهاء الجفاف في كاليفورنيا لايزال بعيد المنال، لكن الطقس الرطب الذي اختتم عام 2022 مكن عددا قليلا من الخزانات الرئيسية بالولاية من تجاوز المتوسط التاريخي لإمدادات المياه.

وفي لوس أنجليس، يتوقع خبراء الأرصاد عودة الأمطار بعد ظهر أو مساء اليوم الاثنين، تليها عاصفة قوية من المحيط الهادئ مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية يومي الأربعاء والخميس.

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المصدر: وكالات
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