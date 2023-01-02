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تأهب في كييف بعد هجوم جوي

جندي أمام مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف
2 يناير 2023 08:21

تعرّضت كييف فجر الاثنين لهجوم جوّي، وقد أُعلِنَت فيها حال التأهّب، وفق ما أفادت الإدارة العسكريّة المحلّية عبر تطبيق تلغرام. 

وتوجّه رئيس الإدارة العسكريّة في كييف سيرغي بوبكو إلى السكّان بالقول "ابقوا في الملاجئ!". 
من جهته، قال رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو إنّ "كلّ خدمات الطوارئ في طريقها" إلى المكان، متحدّثًا عن سماع دويّ انفجار في منطقة ديسنيانسكي.

وأضاف في حوالي الساعة 1:20 فجرًا "نُقل مصاب يبلغ 19 عامًا إلى المستشفى في منطقة ديسنيانسكي بالعاصمة".
بدوره، قال مسؤول الإدارة العسكريّة الإقليميّة أوليكسي كوليبا إنّ الهجوم الجوّي استدعى تفعيل نظام الدفاع الجوّي لمنطقة كييف.

وأضاف "الخطر مستمرّ في منطقة كييف! قوّات دفاعنا الجوّي تعمل على الأهداف. الشيء الأساسي الآن هو التزام الهدوء والبقاء في الملاجئ إلى حين توقّف الإنذار".

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت الأحد حصيلةً تبلغ أربعة قتلى و50 جريحا سقطوا في ضربات روسية شُنَّت قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرةً واستهدفت حسب موسكو منشآت تصنيع مسيّرات.

واستهدفت هذه الهجمات خصوصا كييف وسبع مناطق أوكرانية أخرى حسب آخر حصيلة للسلطات المحلية والإقليمية.

وكان مراسلو وكالة فرانس برس في كييف سمعوا دوي حوالى عشرة انفجارات بعد ظهر السبت وانفجارات عدة أخرى بعد دقائق من حلول رأس السنة.

 

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