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الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في كولومبيا

جدي يقف في حراسة جسر أتاناسيو جيراردوت الدولي في كولومبيا
2 يناير 2023 07:13

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإعلان وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر بين الحكومة الكولومبية وخمس جماعات متمردة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش في بيان "يرحب الأمين العام بإعلان رئيس كولومبيا وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر مع الجماعات المسلحة، وهو تطور يجلب أملا متجددا في تحقيق سلام شامل للشعب الكولومبي مع فجر العام الجديد".

وتابع البيان أن "الأمين العام يثق في أن التقيد بهذه الالتزامات سيقلل من العنف ومعاناة المجتمعات المتأثرة بالصراع ، بينما يساعد في بناء الثقة في المحادثات الجارية".

وذكر البيان أن الأمين العام أكد مجددا دعم الأمم المتحدة لجهود كولومبيا من أجل تحقيق سلام كامل ودائم.

وكان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو قد أعلن عشية رأس السنة الجديدة اتفاقيات وقف إطلاق نار ثنائية مع خمس مجموعات متمردة تبدأ من أول يناير إلى 30 يونيو 2023، والتي قال إنها قابلة للتمديد اعتمادا على تقدم المفاوضات.

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المصدر: د ب أ
وقف إطلاق النار
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الأمم المتحدة
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