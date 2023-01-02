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14 قتيلاً في هجوم استهدف سجناً بالمكسيك

أفراد من الجيش المكسيكي يؤمنون منطقة خارج سجن سيوداد خواريز بعد الهجوم
2 يناير 2023 07:19

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي شنه مسلّحون على سجن مكسيكي إلى 19 قتيلا، فيما تمكّن 25 سجينا من الفرار، بمن فيهم زعيم عصابة، على ما أفادت الحكومة في الاثنين، بعدما كانت السلطات المحلية أعلنت الأحد مقتل 14 شخصا.

وأوضح وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال لصحافيين أن عشرة حراس وسبعة سجناء ومهاجمَين قتلوا في الهجوم الذي وقع الأحد في سجن في سيوداد خواريز قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وكانت السلطات المحلية أفادت الأحد أن الحصيلة بلغت 14 قتيلا بعد الهجوم الذي نفّذ فجرا ونسب إلى تجار مخدرات.

وأشار ساندوفال إلى أن 14 سجينا وحارسا أصيبوا وقبض على خمسة مهاجمين.

من جهتها، قالت وزيرة الأمن روسا إيسيلا رودريغيز، إن من بين السجناء الذين تمكّنوا من الفرار إرنستو ألفريدو بينون المعروف باسم «إل نيتو» والذي يقود عصابة متحالفة مع كارتيل خواريز للمخدرات.

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