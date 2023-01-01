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ليبيا.. باشاغا يهدد بمنع وصول إيرادات النفط إلى حكومة الدبيبة

ليبيا.. باشاغا يهدد بمنع وصول إيرادات النفط إلى حكومة الدبيبة
2 يناير 2023 00:25

بنغازي (الاتحاد)

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قالت الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا برئاسة فتحي باشاغا إنها ستتخذ إجراءات لوقف تدفق إيرادات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان عدم وصولها إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بسبب ارتكاب الأخيرة «مخالفات مالية جسيمة».
وأرجعت وزارة التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، السبب، إلى «جرائم ومخالفات مالية جسيمة»، بحسب خطاب وجهته الوزارة إلى النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيَّنها البرلمان فبراير الماضي، وتتخذ من سرت مقراً مؤقتاً لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وأضافت وزارة التخطيط والمالية: «سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير».
وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الليبية أمس، انتشال 18 جثة مجهولة الهوية عثر عليها الأسبوع الماضي بمقبرة جماعية بمدينة سرت.
وذكرت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا أن «18 جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها الأسبوع الماضي في مقبرة جماعية بمنطقة السبعة تابعة لبلدية سرت». وأوضحت أن «الجثث تم نقلها إلى مستشفى ابن سيناء بسرت وقامت الفرق المختصة بأخذ عينات من العظام وإرسالها إلى مختبرات الهيئة للعمل عليها».
ومن وقت لآخر، تعلن السلطات الليبية العثور على مقابر جماعية بها رفات في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي الذي أعلن سرت في أغسطس 2015 ولاية له.

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النفط
فتحي باشاغا
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