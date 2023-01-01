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5 سنوات سجناً لرجل بسبب إشعال ألعاب نارية

من احتفالات العام الجديد
2 يناير 2023 00:07

ربما يواجه أحد سكان كييف حكما بالسجن بعدما قام بإشعال ألعاب نارية في كييف في ليلة رأس السنة، وسط هجمات روسية متكررة على المدينة.

وجاء استخدام الرجل (47 عاما) للألعاب النارية رغم الحظر العام المفروض على الألعاب النارية في أوكرانيا خلال حالة الطوارئ المعلنة في زمن الحرب، والتي جعلت المدن الكبرى - التي تتعرض بشكل متكرر لضربات صاروخية- في حالة من القلق والحذر من انفجارات مفاجئة.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشيكو في رسالة عامة على تليجرام اليوم الأحد «إنه يواجه الآن السجن لمدة خمسة أعوام».

وقد أبلغ بعض السكان الشرطة بشأن استخدام الألعاب النارية على الرغم من الحظر المفروض.

وقالت الشرطة، التي اعتقلت الرجل وصادرت مخزونا من الألعاب النارية في شقته، إنه تم اتهامه بالإخلال بالأمن.

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المصدر: وكالات
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