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بلينكن يتحدث مع وزير خارجية الصين الجديد

بلينكن يتحدث مع وزير خارجية الصين الجديد
1 يناير 2023 23:35

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع نظيره الصيني الجديد تشين قانغ عبر الهاتف اليوم الأحد، وذلك بعدما عينت الصين الأسبوع الماضي سفيرها لدى الولايات المتحدة وزيرا جديدا للخارجية.

وكتب بلينكن على تويتر أنه ناقش خلال مكالمته الهاتفية مع تشين العلاقات بين واشنطن وبكين والحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة.

وعينت الصين يوم الجمعة تشين، سفيرها لدى واشنطن والمساعد الموثوق به للرئيس شي جين بينغ، وزيرا جديدا للخارجية. وجاء ذلك فيما تسعى بكين وواشنطن إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة بينهما.

وحل تشين (56 عاما) محل وانغ يي الذي كان وزيرا للخارجية على مدار العقد الماضي. وتمت ترقية وانغ (69 عاما) لتولي دور بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر، ومن المتوقع أن يلعب دورا أكبر في السياسة الخارجية الصينية.

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المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
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