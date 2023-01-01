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واشنطن تحض السودانيين على إجراء «حوار هادف»

واشنطن تحض السودانيين على إجراء «حوار هادف»
2 يناير 2023 00:25

الخرطوم (الاتحاد)

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حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، جميع الأطراف السياسية في السودان على الانخراط سريعاً في حوار هادف لحل القضايا العالقة. وشدد بلينكن، في بيان صحافي، على دعم واشنطن للعملية السياسية في السودان بقيادة أبنائه. وفي الخامس من ديسمبر الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وأحزاب وقوى سياسية سودانية «اتفاقاً إطارياً» لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة في البلاد. ويأمل ملايين السودانيين في أن يؤدي الاتفاق الإطاري إلى حل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام. وقبل ثلاثة أسابيع، دعمت واشنطن الاتفاق السياسي الإطاري بالسودان، متعهدة بمنع تأشيراتها عن «معطلي الديمقراطية».

واشنطن
الولايات المتحدة
الخرطوم
أنتوني بلينكن
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