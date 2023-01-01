الجيش الصومالي يحرر مدينة استراتيجية بإقليم «جلجدود»

مقديشو (الاتحاد)

سيطر الجيش الصومالي بالتعاون مع مقاتلي العشائر، أمس، على منطقة «مسجواي» الاستراتيجية التابعة لمحافظة «جلجدود». وأكد اللواء علي عرالي عُسوبلي من الضباط الذين يقودون العملية العسكرية في تصريح وفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أن الجيش نجح في السيطرة على منطقة «مسجواي» بعد مواجهات محدودة مع ميليشيات «الشباب» الإرهابية، موضحاً أن الجيش شن هجوماً على المنطقة التي كان يتمركز فيها عناصر «الشباب» والتي فرت من المنطقة، حيث يعمل الجيش على تعقب فلول الإرهابيين.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الصومالي نجح في تصفية عناصر «الشباب» من محافظتي «شبيلى الوسطى وهيران»، حيث انتقل لتطهير محافظة «جلجدود» من فلول الميليشيات المتطرفة. ومنذ يوليو الماضي، يشن الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر عملية عسكرية لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة «الشباب».

وفي السياق، لقي 10 من عناصر «الشباب» حتفهم في مواجهات اندلعت بين عناصر الحركة في إقليم «مدغ» وسط البلاد. ووفقاً لوكالة الأنباء الصومالية، وقع القتال بين مقاتلين هربوا كانوا يريدون الاستسلام للقوات الحكومية وآخرين يعارضون ذلك.

وأضافت الوكالة أن القتال بين الطرفين أسفر عن مصرع 10 من عناصر الحركة.

تجدر الإشارة إلى أن إقليم «مدغ» يشهد تحركات لقوات الحكومة الصومالية وقوات موالية لها كجزء من الجهود المبذولة لإخراج مقاتلي حركة «الشباب» من المنطقة.

ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد الحركة التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.​​​​​​​