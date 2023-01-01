اليمن: «الحوثي» يسعى لفرض أفكاره المتطرفة بقوة السلاح

عدن (الاتحاد)

حذرت الحكومة اليمنية من محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية طمس معالم المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفرض أفكارها الظلامية

وطقوسها المتطرفة بقوة السلاح، مؤكدةً أن الميليشيات تنظيم إرهابي لا يختلف عن التنظيمات الإرهابية الأخرى وفاقت في إرهابها تنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بإغلاق مدرسة أهلية في صنعاء، على خلفية مشهد من احتفال أطفال المدرسة تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الإرياني، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن وصف القيادي في الميليشيات الإرهابية المدعو «أحمد مطهر الشامي» للأغنية التي أداها عدد من طالبات المدرسة بـ«مسخ أخلاقي»، يعكس حقيقة المشروع الظلامي المتطرف الذي تحمله الميليشيات لليمن.

وحذر الإرياني من «محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية طمس معالم المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض أفكارها الظلامية وتعميم معتقداتها وطقوسها المتطرفة المستوردة من الخارج بقوة السلاح، وتنصيب نفسها حارساً للفضيلة ووصياً على سلوك المجتمع».

وطالب الإرياني المجتمع الدولي باستيعاب حقيقة ميليشيات الحوثي، باعتبارها تنظيماً إرهابياً لا يختلف عن التنظيمات الإرهابية الأخرى، ودعم نضال الشعب اليمني لاستعادة دولته وحقه في الحرية والحياة الكريمة، وضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة بعيداً عن الإرهاب الحوثي.

وكانت الحكومة اليمنية عبرت عن تطلعها من المجتمع الدولي إلى تصنيف ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية» بالنظر إلى ممارساتها وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، والتي قالت إنها «فاقت فيها تنظيمي القاعدة وداعش».

واستعرض مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع عقده أمس الأول في عدن، معاناة اليمنيين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي والانتهاكات الوحشية التي يتعرضون لها، والتدخلات المطلوبة لدعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأكدت الحكومة الالتزام بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة جميع اليمنيين على امتداد البلاد التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها وإشعالها للحرب، والعمل على مضاعفة الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، وفق بيان صادر عن الاجتماع.

وحث رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، في الاجتماع، على السياسات والإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الأوضاع الإنسانية، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.

وتطرق إلى الإجراءات الحكومية المنسقة مع البنك المركزي اليمني لتعظيم الموارد، وترشيد الإنفاق وآليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، أن العام الجديد سيكون عاماً لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني بين الأطراف السياسية في اليمن، متعهداً بتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وقال العليمي، في تهنئة للشعب اليمني بالعام الجديد عبر حسابه في «تويتر»: «سيكون العام الجديد وبدعم من أشقائنا في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، عاماً لتعزيز الشراكة والتوافق الوطني والوفاء بوعد تحسين الخدمات وبناء المؤسسات في معركة تاريخية من أجل الحرية والكرامة وثقافتنا الوطنية وهويتنا العربية».

واعتبر العليمي أن «القوات المسلحة والأمن، والمقاومة الشعبية والاصطفاف الوطني المثال الأعلى لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية النظام الجمهوري»، على حد تعبيره.