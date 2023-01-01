الميليشيات تقصف مخيماً للنازحين غرب تعز

عدن (الاتحاد)

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، مخيماً للنازحين في «وادي الحناية» غرب محافظة تعز، مفتتحة العام الجديد بجريمة جديدة ضد الإنسانية.

وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات فتحت نيران رشاشاتها صوب تجمعات للنازحين في «وادي الحناية» بمنطقة «غرب الكدحة».

وبحسب المصادر، فإن القصف الحوثي وقع في محيط المخيم، ما أثار الرعب والفزع في صفوف الأهالي، خاصة النساء والأطفال.

يشار إلى أن جميع قاطني مخيم «الحناية» مهجّرون قسراً من قِبل ميليشيات الحوثي، التي لا تزال تتعمد ملاحقتهم بقذائفها إلى مخيمات النزوح.

إلى ذلك، انتزع مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 969 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر الماضي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات اليمنية.

وأوضح المركز في بيان، أن الألغام المنزوعة، منها 19 لغماً مضاداً للأفراد، و381 لغماً مضاداً للدبابات، و555 ذخيرة غير منفجرة، و14 عبوة ناسفة، ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر 4404 لغماً، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع «مسام» 379 ألفاً و605 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في عدد من المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.