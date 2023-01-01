السعودية: إزالة 15 مليون محتوى متطرف في 2022

الرياض (الاتحاد)

تمكّن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف في السعودية «اعتدال» بالتعاون مع منصة «تليغرام» من إزالة 15 مليون محتوى متطرف خلال عام 2022، وإغلاق أكثر من 6 آلاف قناة متطرفة مستخدمة لبث تلك الدعاية عبر منصة «تليغرام».

ووفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس، يأتي ذلك استمراراً للجهود المشتركة في رصد ومكافحة الدعاية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية.

ونجح فريق العمل المشترك ما بين «اعتدال» و«تليغرام» خلال الربع الأخير من 2022 من سبتمبر حتى ديسمبر الماضيين، في رصد وإزالة 8.4 مليون محتوى متطرف يعود لثلاثة تنظيمات إرهابية «القاعدة، وداعش، وهيئة تحرير الشام»، قامت ببثها عبر ثلاثة آلاف و616 قناة.

وتصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم «داعش» الإرهابي بـ4 ملايين و172 ألفاً و215 محتوى متطرفاً استخدم في بثها 2654 قناة، تلاها «هيئة تحرير الشام» بـ3 ملايين و696 ألفاً و483 محتوى متطرفاً تم بثها من خلال 703 قنوات، وجاء تنظيم «القاعدة» الإرهابي بـ 625 ألفاً و337 محتوى متطرفاً قام التنظيم باستخدام 259 قناة لنشرها.