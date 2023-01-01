فرنسا تتخذ قراراً جديداً بشأن الوافدين من الصين

بدأت فرنسا الأحد إجراء فحوص للركاب الوافدين من الصين لرصد متحورات كوفيد المحتملة كما أعلن وزير الصحة فرنسوا براون. وقال الوزير في مطار شارل ديغول بشمال باريس "هذه المراقبة عند الوصول ليست بهدف منع أشخاص من دخول أراضينا وانما هي رقابة علمية أكثر تتيح لنا تحديداً التحقق من المتحورات الجديدة". وأضاف "هي متحورات أوميكرون حالياً في الصين"، مشيراً إلى أنه ستكون هناك "مناقشة على المستوى الأوروبي خلال الأسبوع لمواءمة هذا النموذج" من الفحوص. اعتباراً من الأحد، سيتعين على الوافدين من الصين وضع كمامة وأن يكونوا مستعدين للخضوع لفحص عند الوصول والذي سيتم إجراؤه بشكل عشوائي. ثم اعتباراً من الخميس سيكون على الوافدين إبراز فحص للكشف عن الفيروس سلبي النتيجة لا تتجاوز مدته 48 ساعة قبل السفر. بذلك تنضم فرنسا إلى دول أخرى بينها بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في فرض فحوص عند الوصول من الصين، بعد أربعة أسابيع على قيام بكين بإلغاء سياسة "صفر كوفيد" التي كانت تشمل فرض إغلاق وإجراء فحوص جماعية.