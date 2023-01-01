العراق.. مقتل 311 إرهابياً  من «داعش» خلال 2022

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن إحصاء لمن تمت تصفيتهم من الإرهابيين على أرض العراق خلال عام 2022. وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أن القوات العراقية قتلت 311 إرهابياً من قيادات «داعش» الإرهابية. وقال خفاجي: «عام 2022 شهد تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة في العمل الميداني، من بينها قتل 311 إرهابيا»، لافتاً إلى أن منهم 213 قتلوا عن طريق القوات الجوية العراقية، و98 تمت تصفيتهم من خلال عمليات مختلفة. وقال: «أغلب القتلى قيادات مهمة بعصابات داعش الإرهابية، ما سمح بتدمير منظومة القيادة والسيطرة لدى تلك العصابات».

وأضاف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن «عام 2022 شهد إحكام قبضة القوات الأمنية على الحدود العراقية - السورية ومنع أي عمليات تسلل، وهو ما أدى لقطع طريق إمدادات العدو بالأفراد والمعدات». ولفت إلى أن عام 2022 ولدت فيه كذلك «خلية الاستهداف بقيادة العمليات المشتركة في شهر فبراير الماضي»، لافتاً إلى أن «تلك الخلية اضطلعت بمهمتين أساسيتين، وهما المحافظة على العراقيين من جهة والبنى التحتية من جهة أخرى بمناطق العمليات الأمنية أثناء الاشتباك مع العدو أو أثناء الضربات الجوية». وتمنى خفاجي أن يكون هناك «مجال أكبر في التسليح والتدريب في عام 2023، لرفع القدرات ومواصلة ملاحقة الإرهاب والقضاء على ما تبقى من عناصره في مناطق الفراغات الأمنية».