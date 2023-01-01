عشرات القتلى والجرحى باستهداف قاعدة جوية في كابول

كابول (وكالات)

أعلنت السلطات الأمنية الأفغانية، أمس، وقوع قتلى وجرحى بسبب انفجار استهدف قاعدة جوية في العاصمة كابول فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الحادث.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافي تكور، إن تفجيراً وقع قرب بوابة قاعدة كابول الجوية العسكرية للجيش، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين من دون أن يحدد العدد الكلي لحصيلة الحادث الذي لم تعرف ملابساته، فيما أفادت وكالة «باجوك» المحلية أن الانفجار أسفر عن مقتل 18 شخصاً، وإصابة آخرين».

وأكد المتحدث أن التحقيقات تجري حالياً لمعرفة المسؤولين عن التفجير ودوافعه، موضحاً أن السلطات الأمنية أغلقت منطقة الحادث والطرق المؤدية إليها لتمشيطها بحثاً عن المسؤولين عن التفجير.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث وسط تقارير أنباء عن أن الهجوم يحمل بصمة تنظيم «داعش» الإهابي الذي شن سلسلة هجمات دموية ضد أهداف تابعة لحركة طالبان وأخرى مدنية، وذلك منذ استعادة الحركة السلطة في البلاد إثر الانسحاب الأميركي في عام 2021.

وقال سكان محليون، إن دوي انفجار قوي سمع قبل الساعة الثامنة، صباح أمس، في محيط الجانب العسكري من المطار شديد التحصين. وقد واجهت حكومة طالبان سلسلة هجمات دموية لتنظيم «داعش» الإرهابي، والذي استهدف في الأسابيع الأخيرة عدداً من المنشآت الرئيسية في كابول، بما في ذلك السفارتان الروسية والباكستانية، بالإضافة إلى مكتب رئيس الوزراء السابق للبلاد.

وتقول «طالبان»، إنها حسّنت الأمن منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، لكن كانت هناك عشرات التفجيرات والهجمات، أعلن «داعش» مسؤوليته عن العديد منها.

وفي الشهر الماضي، أصيب خمسة صينيين على الأقل بجروح عندما اقتحم مسلحون فندقاً يقيم فيه رجال الأعمال الصينيون في كابول، فيما أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، سقط 23 قتيلاً و30 جريحاً في تفجير داخل مدرسة بولاية سمنغان شمالي البلاد.

وفي أكتوبر 2022، وقع تفجير آخر استهدف مسجداً داخل وزارة الداخلية الأفغانية، أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين.

كما أسفر هجوم استهدف فندقاً يرتاده رجال أعمال صينيون في العاصمة الأفغانية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين في ديسمبر الماضي.

ومنذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، شهدت البلاد سلسلة من التفجيرات قتل فيها المئات، وتبنّى تنظيم «داعش» الإرهابي العديد من تلك التفجيرات.