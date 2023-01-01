كييف تعلن إسقاط 45 «مسيّرة» مع بداية العام

كييف (وكالات)

أعلن سلاح الجو الأوكراني أمس، إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية ليلاً مع دخول البلاد العام الجديد، وسط تكثيف للهجمات الروسية، بينما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، التصدي لعشرات الطائرات المسيرة التي أطلقها الجيش الروسي.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إسقاط 45 طائرة مسيرة روسية من طراز «كاميكازي»، خلال الليل.

وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أمس، أن القوات الروسية شنت خلال الـ 24 ساعة الماضية هجمات بـ 31 صاروخاً و12 ضربة جوية وأطلقت أكثر من 70 طلقة مضادة للطائرات.

وأضافت أن التهديد بضربات جوية وصاروخية ما زال قائماً على كامل الأراضي الأوكرانية، مشيرة إلى صد هجمات روسية على عدة محاور في دونتسك ولوغانسك.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فإنه في 30 ديسمبر بلغت خسائر القوات الروسية 160 جريحا وتم تدمير 10 من الوحدات العسكرية من مختلف الأنواع.

وأسفر قصف أوكراني على مستشفى في مدينة بيرفومايسك بمقاطعة لوغانسك التي تسيطر عليها القوات الموالية لروسيا عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

وقالت مسؤولة في المستشفى المستهدف لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، إن العدد مرشح للارتفاع، موضحة أن «هناك مرضى وعاملين بالمستشفى من بين القتلى».

من جانبه أكد الجيش الروسي أمس أن الضربات التي نُفّذت على مدن أوكرانية عدّة بينها كييف ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصناعة المسيّرات بهدف إحباط «هجمات» يجري التخطيط لها.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن القوات المسلّحة الروسية شنت هجوماً جوّيًا دقيقًا بعيد المدى على منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني منخرطة في صنع مسيّرات هجومية مستخدمة لشنّ هجمات على روسيا».

وقالت إن «خطط نظام كييف الهادفة إلى شنّ هجمات «إرهابية» على روسيا في مستقبل قريب أُحبطت».

ولم يشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أي توقف محتمل لهجماته على أوكرانيا في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة‭ ‬الذي جاء صارماً وحماسياً.

أما زيلينسكي فألقى خطابه وسط ظلام شبه تام، ومن خلفه كان يرفرف علم أوكراني. ووصف العام المنصرم بأنه عام صحوة وطنية.

وأضاف «قيل لنا، ليس أمامكم خيار آخر سوى الاستسلام، ونحن نقول لا خيار أمامنا سوى الانتصار».

وتابع «في هذا العام انكسرت قلوبنا وجفت دموعنا، نقاتل وسنواصل القتال، من أجل شيء واحد: النصر».