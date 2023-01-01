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كيم يدعو إلى زيادة ترسانة كوريا الشمالية النووية

كيم يدعو إلى زيادة ترسانة كوريا الشمالية النووية
2 يناير 2023 00:25

سيؤول (وكالات) 

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دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى زيادة هائلة في الترسانة النووية الكورية الشمالية، بما يشمل الإنتاج الضخم لأسلحة نووية تكتيكية وتطوير صواريخ جديدة لاستخدامها في ضربات نووية مضادة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن كيم قال في أعقاب اجتماع رئيسي لحزب العمال الحاكم في بيونغ يانغ، إنه يتعين على البلاد «تعزيز القوة العسكرية على نطاق واسع» في عام 2023 رداً على ما وصفه بالعداء الأميركي والكوري الجنوبي. وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن واشنطن وسيؤول عازمتان على عزل بلاده وخنقها، لافتا إلى أن بيونغ يانغ ستُركّز على «الإنتاج الضخم للأسلحة النووية التكتيكية» وتُطوّر أيضاً «نظامًا آخَر لصواريخ بالستية عابرة للقارات مهمتها الرئيسية تنفيذ ضربة نووية مضادة سريعة».
من جانبه قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أمس إن كوريا الشمالية ستواصل الاستفزازات النووية والصاروخية، وإنه ينبغي للجيش الكوري الجنوبي أن يرد بشكل واضح، حسبما ذكر مكتبه. 
وتصاعدت التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2022 مع إجراء كوريا الشمالية اختبارات على أسلحة كل شهر تقريباً، بما في ذلك إطلاقها صاروخاً بالستياً عابراً للقارات هو الأكثر تقدماً على الإطلاق.
وأطلقت كوريا الشمالية السبت ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى، على ما أعلنت سيؤول، في نهاية عام أطلقت بيونغ يانغ خلاله عددًا غير مسبوق من الصواريخ وكثّفت فيه الأعمال العدائيّة تجاه جيرانها. كما أجرت عملية إطلاق أخرى نادرة في وقت متأخر من ليل أمس حسبما قال جيش سيؤول.

كوريا الشمالية
كيم جونغ أون
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