كوسوفو تطالب بتعزيز وجود «الناتو» في البلاد

برلين (وكالات)

طالب رئيس وزراء كوسوفو البين كورتي بتعزيز وجود قوات الحماية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلاده وذلك بسبب التوترات الجديدة.

قال كورتي في تصريحات صحيفة أمس إن «الزيادة الكبيرة لعدد جنود الناتو والتجهيزات العسكرية في بلادنا من شأنها أن تحسن وضع الأمن والسلام في كوسوفو وفي منطقة غرب البلقان برمتها».

ورأى كورتي أن «زيادة عدد الجنود في قوات كفور لحفظ السلام التابعة للناتو ستدعم جهودنا في مجال الدفاع».

يذكر أن قوات كفور التي يقودها الناتو تعمل منذ عام 1999 على ضمان الأمن في كوسوفو بأكملها، وتضم هذه القوات في الوقت الراهن نحو 3800 جندي بينهم نحو 70 جنديا من ألمانيا.

وكان مسلحون صرب قاموا في الأسابيع الماضية بنصب حواجز في أكثر من عشرة مواقع في شمال كوسوفو، وأغلقت هذه الحواجز الطرق المؤدية إلى معبرين حدوديين مع صربيا، وجاءت هذه الخطوة احتجاجاً على اعتقال ضابط صربي سابق في شرطة كوسوفو تتهمه السلطات الكوسوفية بشن هجمات على مسؤولي لجنة الانتخابات.