الإثنين 2 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تركيا.. ضبط 33 من «الكردستاني» و«داعش»

تركيا.. ضبط 33 من «الكردستاني» و«داعش»
2 يناير 2023 00:25

إسطنبول (وكالات)

أخبار ذات صلة
العراق.. مقتل 311 إرهابياً  من «داعش» خلال 2022
تركيا تمنع تسلل مليوني مهاجر خلال 5 أعوام

أعلنت ولاية هطاي الواقعة في جنوب تركيا، أمس، إلقاء القبض على 33 مشتبهاً به في عمليات استهدفت «حزب العمال الكردستاني» الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية، وتنظيم «داعش» الإرهابي. 
وقال بيان صادر عن ولاية هطاي: إن «عناصر شعبة مكافحة الإرهاب في قيادة شرطة هطاي نفذت عملية لرصد وكشف التحركات الإرهابية في الولاية»، مضيفا أن «الشرطة تحركت ضد عدة مواقع في الولاية بتنسيق من النيابة العامة، وقبضت على 16 مشتبهاً به بالانتماء لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» و17 مشتبهاً به بالانتماء لتنظيم «داعش»، حسبما أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.
وتجدر الإشارة إلى أن «حزب العمال الكردستاني» مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكان تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤولاً عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

تركيا
حزب العمال الكردستاني
داعش
آخر الأخبار
من حفل تنصيب لولا
بالصور.. «مد أحمر» لمتابعة حفل تنصيب لولا رئيساً للبرازيل
1 يناير 2023
من السعودية
عربي ودولي
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
1 يناير 2023
غرق طرق في مقاطعة ساكرامنتو بالقرب من ويلتون ، كاليفورنيا
عربي ودولي
الأمطار الغزيرة تترك عشرات الآلاف من دون كهرباء في كاليفورنيا
اليوم 08:55
جندي أمام مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف
عربي ودولي
تأهب في كييف بعد هجوم جوي
اليوم 08:21
قائمة بأفضل الأطعمة لمواجهة السكري
دنيا
رائحة الفاكهة.. علامة تحذيرية لمرض السكري
اليوم 08:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©