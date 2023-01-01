تركيا.. ضبط 33 من «الكردستاني» و«داعش»

إسطنبول (وكالات)

أعلنت ولاية هطاي الواقعة في جنوب تركيا، أمس، إلقاء القبض على 33 مشتبهاً به في عمليات استهدفت «حزب العمال الكردستاني» الذي تعتبره تركيا منظمة إرهابية، وتنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال بيان صادر عن ولاية هطاي: إن «عناصر شعبة مكافحة الإرهاب في قيادة شرطة هطاي نفذت عملية لرصد وكشف التحركات الإرهابية في الولاية»، مضيفا أن «الشرطة تحركت ضد عدة مواقع في الولاية بتنسيق من النيابة العامة، وقبضت على 16 مشتبهاً به بالانتماء لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» و17 مشتبهاً به بالانتماء لتنظيم «داعش»، حسبما أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.

وتجدر الإشارة إلى أن «حزب العمال الكردستاني» مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكان تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤولاً عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.