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لندن.. عبور 45 ألف مهاجر «المانش» في 2022

لندن.. عبور 45 ألف مهاجر «المانش» في 2022
2 يناير 2023 00:25

لندن (وكالات) 

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أظهرت بيانات حكومية أن 45756 مهاجراً وصلوا إلى بريطانيا عبر قناة المانش في عام 2022. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا» أن آخر حالات عبور القناة في عام 2022 حدثت في يوم عيد الميلاد (الكريسماس)، عندما قام 90 شخصاً بالعبور قادمين من فرنسا على متن قاربين، وكانت تقديرات المسؤولين في وزارة الداخلية في السابق تشير إلى أن ما يصل إلى 60 ألف شخص يمكنهم عبور قناة المانش خلال عام 2022. 
يشار إلى أن السياسيين قاموا بعدد من المحاولات للسيطرة على أزمة المهاجرين، على مدى الشهور الـ 12 الماضية.

لندن
بحر المانش
بريطانيا
المهاجرين
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