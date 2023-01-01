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تنصيب لولا رئيساً للبرازيل للمرة الثالثة

لولا خلال مراسم التنصيب
1 يناير 2023 22:36

تم الأحد تنصيب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل للمرة الثالثة، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس.

ويخلف لولا (77 عاماً) الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي غادر البلاد قبل يومين من انتهاء ولايته. وكان لولا هزمه بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر.

 

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