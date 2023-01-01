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قتلى وجرحى في انفجار قرب قاعدة جوية في كابول

من كابول (أرشيفية)
1 يناير 2023 20:42

أدى انفجار عند مدخل قاعدة جوية عسكرية في العاصمة الأفغانية صباح الأحد إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار الذي وقع عند بوابة القاعدة القريبة من مطار كابول الدولي، على ما قال الناطق باسم وزارة الداخلية عبد النافي تاكور.

وقال إن «عدداً من مواطنينا استشهدوا وجرحوا في الانفجار»، مضيفاً أن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

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المصدر: وكالات
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انفجار
مطار كابول بأفغانستان
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