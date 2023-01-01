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السيسي يهنئ نتنياهو بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية

السيسي يهنئ نتنياهو بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية
1 يناير 2023 19:28

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح، خلال اتصال هاتفي، بالتهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، على توليه منصبه رسمياً ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، اليوم الأحد، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين.
وشدد الرئيس المصري على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل، بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، كما أكد ضرورة تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.

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المصدر: وكالات
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مصر
عبدالفتاح السيسي
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