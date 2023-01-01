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قتيل و9 جرحى في حادث لإطلاق نار بأميركا

أرشيفية
1 يناير 2023 18:43

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب تسعة آخرون في حادث لإطلاق نار في وسط مدينة موبايل بولاية ألاباما الأميركية في وقت متأخر من يوم أمس السبت.

ولم تؤكد السلطات المحلية دوافع الاعتداء، فيما تم فتح تحقيق في الحادث في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

ومن المرجح أن يتم تعزيز الإجراءات الأمنية، وتعطل حركة النقل والأعمال بالمنطقة، حيث طالبت السلطات المواطنين بتجنب المنطقة إلى حين استقرار الوضع، وحددت مسارات بديلة تتفادى منطقة الحادث.

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المصدر: وكالات
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