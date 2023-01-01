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الرئيس الصيني يحذر من موجة التفشي ويدعو للصبر

ألمانيا تدرس الوضع "عن كثب" بشأن دخول الوافدين من الصين
1 يناير 2023 18:29

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن التحديات الصعبة مازالت قائمة في إطار مكافحة بلاده لتفشي مرض «كوفيد 19»، ودعا إلى الصبر، بعد أسابيع من الصمت بشأن محور سياسة فيروس كورونا الذي أصاب مئات الملايين من الأفراد ووجه ضربة قاسية للنشاط الاقتصادي.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الأحد، عن الرئيس الصيني قوله في خطاب ألقاه، أمس السبت، بمناسبة العام الجديد، إن البلاد تمر بمرحلة جديدة من السيطرة على مرض «كوفيد 19»، وقد تكيفت بعد اتباع نهج قائم على العلم ومستهدف.

وكان شي قال في اليوم السابق، إن استراتيجية الأمة قد «تم تحسينها» لحماية أرواح الأفراد وتقليل التكاليف الاقتصادية.

جدير بالذكر أن الحكومة الصينية اتخذت في السابع من ديسمبر خطوات نهائية للتخفيف من نهجها الصارم لمكافحة فيروس كورونا، «صفر - كوفيد»، والذي كان يتضمن عمليات إغلاق مفاجئ وإجراء اختبارات جماعية متكررة، وغلقاً للحدود إلى حد كبير.

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المصدر: وكالات
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