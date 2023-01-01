زعيم كوريا الشمالية يأمر بتطوير صواريخ جديدة عابرة للقارات

قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر بتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات وترسانة نووية أكبر لمواجهة التهديدات التي تقودها الولايات المتحدة وسط تصاعد التوترات مع كوريا الجنوبية. وشدد كيم خلال اجتماع لحزب العمال الحاكم على الحاجة لضمان "قوة عسكرية ساحقة" للدفاع عن سيادة كوريا الشمالية وأمنها. وجاء الاجتماع وسط توترات على جانبي الحدود بسبب اختراق طائرات مسيرة من كوريا الشمالية المجال الجوي لكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي وإطلاق بيونجيانج عدة صواريخ شملت صواريخ باليستية عابرة للقارات. ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول خلال مكالمات هاتفية مع قادة الجيش إلى "رفع درجة الجاهزية النفسية والتدريب العملي" لضمان الرد على أي استفزازات من كوريا الشمالية، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه.