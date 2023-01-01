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هذه آخر دولة تحتفل بالعام الجديد

من احتفالات العالم بالعام الجديد
1 يناير 2023 17:34

احتفلت معظم دول العالم بقدوم العام 2023، لكن دولة «معزولة» لم تحتفل حتى الآن بالسنة الجديدة، وتعتبر الأخيرة التي تقوم بذلك سنوياً.

وفي جنوب المحيط الهادئ، بين الولايات المتحدة وأستراليا، تعد جزيرة ساموا الأميركية المكان الأخير في العالم الذي يرحب بالعام الجديد.

وبالإضافة لهذه الدولة، هناك جزر غير مأهولة تحتفل بالعام الجديد، لكنها خالية تماماً من السكان، وهي جزيرتا بيكر وهولاند.

ويقطن ساموا الأميركية قرابة 45 ألف شخص، ويحتفل سكان هذه الجزيرة برأس السنة الساعة 12 ظهراً من يوم 1 يناير بتوقيت غرينتش، أو 5 مساء بتوقيت أبوظبي.

 

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