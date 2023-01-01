رقم خيالي لعبور المهاجرين إلى بريطانيا في 2022

وصل أكثر من 45 ألف مهاجر بشكل غير قانوني إلى السواحل الإنجليزية في العام 2022 عبر قناة المانش على متن قوارب غير آمنة، وهو عدد قياسي تم تسجيله رغم الخطط المتعاقبة للحكومات البريطانية المحافظة لمكافحة هذه الظاهرة الحساسة سياسياً.
ووفق حسابات وكالة فرانس برس المستندة إلى أرقام وزارة الدفاع البريطانية، قام 45756 مهاجراً بعبور خطير لأحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، مقابل 28526 عملية عبور مماثلة فقط في العام 2021، وهو كان حينذاك عدداً قياسياً.
ورغم أن الجزء الأكبر من عمليات العبور الناجحة يحدث في الصيف، مع تسجيل في 22 أغسطس عدداً يومياً قياسياً من المهاجرين بلغ 1295، سجّل في ديسمبر وصول 1745 مهاجراً.
وفي 14 ديسمبر، غرق قارب صغير يقل عشرات المهاجرين من فرنسا. لقي أربعة منهم حتفهم، هم من أفغانستان والسنغال كما أظهرت العناصر الأولى للتحقيق، وكان يمكن أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير، فقد أُنقذ 39 آخرون بوساطة قارب صيد قريب.
وليل 23-24 نوفمبر 2021، لقي 27 مهاجراً تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و46 عاماً حتفهم عندما غرق قاربهم المطاطي.
والملف حساس للغاية بالنسبة إلى المحافظين الذين وعدوا منذ بريكست «باستعادة السيطرة» على الحدود، في حين لم يكن عدد أولئك الذين يحاولون عبور القناة مرتفعاً إلى هذا الحد، ما جعل نظام اللجوء يتجاوز استطاعته.