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مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم الإسماعيلية في مصر

من موقع الهجوم الإرهابي
1 يناير 2023 17:04

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية بمحيط مسجد الصالحين في محافظة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن سقوط عددٍ من الشهداء والمصابين.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين في بيان اليوم عن رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإجراميَّة التي تخالف تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية، مؤكداً تضامنه مع الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب الأسود حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره.

وأعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، عن خالص تعازي المجلس لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وشعباً، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الشهداء برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يخلص البشرية من شرور الإرهاب والتطرف بكافة صوره وأشكاله.

 

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