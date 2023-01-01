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روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا

روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا
1 يناير 2023 16:55

أكد الجيش الروسي، الأحد، أن الضربات التي نُفّذت على مدن أوكرانية عدّة بينها كييف ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصناعة المسيّرات بهدف إحباط «هجمات إرهابية» يجري التخطيط لها.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن «في 31 ديسمبر 2022، شنّت القوات المسلّحة الروسية هجوماً جوّياً دقيقاً بعيد المدى على منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني منخرطة في صنع مسيّرات هجومية مستخدمة لشنّ هجمات إرهابية على روسيا».

وقالت إن «خطط نظام كييف الهادفة إلى شنّ هجمات إرهابية على روسيا في مستقبل قريب أُحبطت».

وغالباً ما تصف موسكو بـ«الأعمال الإرهابية»، العمليات التي يشنّها الجيش الأوكراني على الأراضي الروسية أو على منشآتها في أوكرانيا.

وأعلن الجيش الروسي مواصلة هجومه على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث تتركز حالياً معظم المعارك.

وأسفرت الضربات الروسية التي استهدفت كييف السبت، ومدناً أوكرانية أخرى عن ثلاثة قتلى وخمسين جريحاً على الأقلّ، بحسب تعداد السلطات الأوكرانية.

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المصدر: وكالات
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