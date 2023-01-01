ضبط 108 مهاجرين ليلة رأس السنة في سواحل تونس

مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور البحر المتوسط (إرشيفية)
1 يناير 2023 16:35
أعلن متحدث باسم إدارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، ضبط 108 مهاجرين على السواحل التونسية، إثر غرق مراكبهم في عمليات هجرة غير شرعية.
وقال المتحدث حسام الجبابلي: إن وحدات الحرس البحري تمكنت خلال ليل السبت/ الأحد من إحباط ست عمليات اجتياز للحدود البحرية بطرق غير شرعية.
كما أفاد بنجدة 108 مجتازين، من بينهم عدد 94 من جنسيات أجنبية مختلفة، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر. وشهدت 2022 أعداداً قياسية من المهاجرين الذين انطلقوا من السواحل التونسية في رحلات غير شرعية نحو السواحل الإيطالية القريبة.
ووفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يعنى بمسائل الهجرة، وصل أكثر من 18 ألف مهاجر تونسي إلى السواحل الإيطالية في 2022، فيما فقد 580 شخصاً من بينهم تونسيون وأجانب في البحر.