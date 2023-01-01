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البابا فرنسيس يشيد بذكرى بنديكتوس السادس عشر

البابا فرنسيس يشيد بذكرى بنديكتوس السادس عشر
1 يناير 2023 15:51

أشاد البابا فرنسيس بذكرى بنديكتوس السادس عشر وذلك خلال قداس عيد رأس السنة في الفاتيكان الأحد بعد يوم على وفاة سلفه عن 95 عاما.

توفي بنديكتوس الذي أصبح في 2013 أول بابا يتنحى عن حبريته منذ ستة قرون، السبت في مكان إقامته في دير داخل حرم الفاتيكان.

وسيُنقل جثمانه صباح الإثنين إلى كاتدرائية القديس بطرس حيث سيُسجى لثلاثة أيام ليتسنى وداعه قبل مراسم دفنه التي سيترأسها البابا فرنسيس الخميس.

وقال الفاتيكان إن مراسم جنازة بنديكتوس ستكون "رسمية لكن بسيطة"، وسيدفن بعدها في أحد سراديب كاتدرائية القديس بطرس.

وكانت آخر مراسم جنازة لحبر أعظم أقيمت في 2005 للبابا يوحنا بولس الثاني، قد جذبت مليون شخص من أنحاء العالم.

 

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المصدر: وكالات
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