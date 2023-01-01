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الاتحاد الأوروبي: سنواصل دعم أوكرانيا في عام 2023

جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي
1 يناير 2023 15:07

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة على تويتر، إن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعم أوكرانيا في عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" عن بوريل القول. نحن مصممون على مواصلة دعم أوكرانيا، أيضا في عام 2023".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات سياسية واقتصادية وإنسانية وعسكرية لأوكرانيا منذ بدء العمليات الروسية في أوكرانيا.

وفي عام 2022، قدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية لأوكرانيا بمبلغ 19 مليار يورو. ومن ناحية أخرى، ولأول مرة في التاريخ، خصص الاتحاد الأوروبي ما قيمته 1ر3 مليار يورو من المساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا.

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