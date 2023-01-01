الفلبين: توقف الرحلات الجوية من وإلى مانيلا في يوم رأس السنة الجديدة
الفلبين: توقف الرحلات الجوية من وإلى مانيلا في يوم رأس السنة الجديدة
1 يناير 2023 12:05
ذكرت إدارة النقل الفلبينية أن الرحلات الجوية من وإلى مانيلا، متوقفة في يوم رأس السنة الجديدة، حيث تواجه هيئة الحركة الجوية مشاكل فنية مرتبطة بالملاحة.
وتعمل هيئة الطيران المدني الفلبينية على وضع بروتوكولات طوارئ لاستئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن، طبقا لما ذكرته إدارة النقل في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" اليوم الأحد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.
وذكرت شركة "سيبو إير" للطيران في صفحتها على "فيسبوك" أن مركز إدارة الحركة الجوية الفلبيني تعرض لانقطاع الكهرباء وفقدان الاتصال.
وقالت إدارة النقل إنه سيتم إعادة جدولة رحلات المغادرة والوصول ووجهت نصائح للركاب بانتظار تعليمات من شركات الطيران.