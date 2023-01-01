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السويد تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

شعار الاتحاد الأوروبي
1 يناير 2023 12:46

تتسلم السويد رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي من جمهورية التشيك اليوم الأحد، مما يمنح الدولة الاسكندنافية دوراً رئيسياً في القيادة والوساطة في بروكسل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، قد قال في منتصف ديسمبر، "تتولى السويد الرئاسة في وقت يواجه فيه الاتحاد تحديات تاريخية".

وتولت الحكومة المحافظة السلطة منذ شهرين ونصف فقط، حيث حلت محل الحكومة التي كانت تتولاها الديومقراطية الاشتراكية ماجدلينا أندرسون.

يذكر أن الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 تتناوب رئاسة الاتحاد كل ستة أشهر.

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المصدر: وكالات
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