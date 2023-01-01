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رئيس كوريا الجنوبية يوجه رسالة إلى بيونج يانج

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول
1 يناير 2023 11:01

 قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول اليوم الأحد إن كوريا الشمالية ستواصل الاستفزازات النووية والصاروخية وإنه ينبغي للجيش الكوري الجنوبي أن يرد بشكل واضح، حسبما ذكر مكتبه.

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المصدر: رويترز
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كوريا الجنوبية
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